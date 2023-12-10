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Kayseri'de İnşaat İskelesi Çöktü: 3 İşçi Yaralandı

10 Aralık 2023 17:57 Son Güncelleme: 17:58 Abone Ol

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde bir inşaat iskelesi çöktü ve 3 işçi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar Yahyalı Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.