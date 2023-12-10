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Kayseri'de İnşaat İskelesi Çöktü: 3 İşçi Yaralandı

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Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde bir inşaat iskelesi çöktü ve 3 işçi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar Yahyalı Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde inşaat iskelesinin çökmesi sonucu yaralanan 3 işçi hastanede tedavi altına alındı.

Mustafabeyli Mahallesi'nde bir inşaatın iskelesi henüz belirlenemeyen nedenle çöktü.

Çökme sonucu işçilerden S.S, A.Z. ve M.N.Z. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Yahyalı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların tedavisi sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

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