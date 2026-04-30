Kayseri'de ilk hac kafilesi kutsal topraklara gönderildi

Diyanet İşleri Başkanlığının organizasyonuyla Kayseri'den kutsal topraklara gidecek ilk hac kafilesi için uğurlama programı düzenlendi.

İl Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, Ahmet ve Ayşe İnci Camisi önünde sabah namazının ardından gerçekleştirilen program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

Programda konuşan İl Müftüsü Durmuş Ayvaz, Kayseri'den bu yıl yaklaşık 1700 vatandaşın hac ibadetini yerine getirmek üzere kutsal topraklara gideceğini ifade etti.

İlk kafilede yer alan hacı adaylarına hayırlı yolculuk temennisinde bulunan Ayvaz, hac ibadetinin sabır, fedakarlık ve manevi hazırlık gerektiren mukaddes bir yolculuk olduğunu belirterek, hacı adaylarının sağlık ve afiyet içerisinde gidip dönmelerini diledi.

Yapılan duanın ardından 317 kişilik kafile, aileleriyle vedalaşarak otobüslerle havalimanına hareket etti.

Kaynak: AA / Muhammed Kısır
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

