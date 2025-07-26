Kayseri'de İklim ve Afetlere Dayanıklı Proje Toplantısı

Kayseri'de İklim ve Afetlere Dayanıklı Proje Toplantısı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Dünya Bankası destekli Kartal Katlı Kavşağı ve Bağlantı Yolları Projesi için bilgilendirme toplantısı düzenledi. Toplantıda projenin detayları ve vatandaşların önerileri görüşüldü.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Dünya Bankası destekli "İklim ve Afetlere Dayanıklı Şehirler Projesi" kapsamında hayata geçirilecek Kartal Katlı Kavşağı ve Bağlantı Yolları Projesi için düzenlenen toplantıda katılımcılar bilgilendirildi, görüş ve öneriler alındı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, meclis salonunda düzenlenen toplantıya, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Ali Hasdal ve Ufuk Sekmen, ilgili daire başkanları, genel müdürler ve vatandaş katıldı.

Toplantıda Etüt ve Projeler Daire Başkanı Murat Baltacı, Kartal Katlı Kavşağı ve Bağlantı Yolları Projesi'ne dair teknik detayları kapsamlı bir sunum eşliğinde paylaştı.

Projenin, Kayseri trafiğine sağlayacağı katkılar, ulaşım konforunu artırma hedefi ve şehir içi yol ağında yaratacağı iyileştirmeler ayrıntılı biçimde anlatıldı.

Toplantı kapsamında vatandaşların görüş ve önerileri de alındı.

Kaynak: AA / Esma Küçükşahin - Güncel
Doğancı Tüneli açıldı: Seyahat süresi 15 dakikadan 3 dakikaya düştü

Tünel hizmete açıldı! Seyahat süresi 3 dakikaya düştü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suç örgütüne operasyon! 21 şüpheli tutuklandı, 16.2 milyon dolarlık mal varlığına el konuldu

Örgüt elebaşı yakalandı, milyon dolarlık mal varlığına el konuldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.