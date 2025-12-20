Haberler

KAYSERİ'DE 2 OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU 2'Sİ YAYA 4 KİŞİ YARALANDI; KIZININ YARALANDIĞINI DUYAN BABA TEPKİ GÖSTERDİ

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri'de meydana gelen kazada iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si yaya 4 kişi yaralandı. Yaralananlardan birinin babası, kaza yerinde olay çıkararak tepkisini dile getirdi.

1) KAYSERİ'DE 2 OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU 2'Sİ YAYA 4 KİŞİ YARALANDI; KIZININ YARALANDIĞINI DUYAN BABA TEPKİ GÖSTERDİ

KAYSERİ'de iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si yaya 4 kişi yaralandı. Yaralanan yayalardan S.G.'nin babası A.G., kaza yerine gelerek, "Kızıma kim çarptı" diye bağırarak tepki gösterdi. Polis ekipleri tarafından sakinleştirilen baba A.G., daha sonra kızının tedavi gördüğü hastaneye gitti.

Kaza, saat 21.30 sıralarında Kocasinan ilçesi Keykubat Mahallesi Güllübahçe Caddesi'nde meydana geldi. S.G. idaresindeki 34 NFP 218 plakalı otomobil, İ.Y. yönetimindeki 38 AKS 565 plakalı otomobil ile çarpıştı. Bu sırada kontrolden çıkan otomobillerden biri yaya olarak yoldan geçen E.G.Y. ve S.G.'ye çarptı. Çevredekilerin ihbarı ile kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yayaların yanı sıra otomobil sürücüsü İ.Y. ile S.G.'nin yanında yolcu konumundaki S.G. de yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kaza yerine gelen yaralı yaya S.G.'nin babası A.G., "Kızıma kim çarptı" diye bağırarak tepki gösterdi. Polis ekipleri tarafından sakinleştirilen baba A.G., daha sonra kızının tedavi gördüğü hastaneye gitti.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
İfadeye çağrılan Sadettin Saran'ı taşıyan uçak Türkiye'ye indi

İfadeye çağrılan Sadettin Saran'ı taşıyan uçak Türkiye'ye indi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Faiz oranlarında 2,5 yıl sonra bir ilk

Faiz oranlarında 2,5 yıl sonra bir ilk
Manisa'da 4 milyon liralık bozuk kokoreç imha edildi

Halk sağlığı böyle hiçe sayıldı: Yakalanmasaydı piyasaya sürülecekti
Meclis'te 'Çocuk' kavgası! Tanal'ın iddiası sonrası Özlem Zengin devreye girdi

Tanal'ın "Çocuk" iddiası sonrası Özlem Zengin hemen devreye girdi
Miss Turkey 2025 güzeli Sıla Saraydemir oldu

Miss Turkey 2025 güzeli belli oldu
Faiz oranlarında 2,5 yıl sonra bir ilk

Faiz oranlarında 2,5 yıl sonra bir ilk
Ünlülere uyuşturucu operasyonunda 3. dalga: Ezgi Eyüboğlu dahil 7 kişi gözaltına alındı

Uyuşturucu operasyonunda 3. dalga! Ünlü oyuncu gözaltına alındı
Oyuncu Debbie Rush'u yıkan ölüm! Oğlu hayatını kaybetti

Ünlü oyuncuyu yıkan ölüm! Oğlu 31 yaşında hayatını kaybetti
Meral Akşener'den Leyla Zana'ya destek telefonu

Meral Akşener'den Leyla Zana'ya sürpriz telefon
Uyuşturucu soruşturmasında Sadettin Saran ifadeye çağrıldı! Evinde arama yapıldı

Soruşturma Sadettin Saran'a da sıçradı! Evinde arama yapıldı
Gözlerin çevrildiği Sadettin Saran'dan ilk açıklama

Yurt dışındaki Sadettin Saran'dan ilk açıklama
Kokoreç tartışması yeniden alevlendi: Çakması orijinalini nasıl geçer?

Yunanlar kokorecimizi de çalmış! Buldukları isim evlere şenlik
İzmit'e İHA düştü! Kamerası çalışır durumda, üzerinde kırmızı yıldız var

Ankara'nın ardından bir ilimizde daha İHA paniği! Kırsal alana düştü
'Mehmet Akif alem yaparken görüntülü arardı' iddialarına Süleyman Soylu'dan yanıt

"Akif alem yaparken görüntülü arardı" iddiasına yanıt: Fuardaydım...
title