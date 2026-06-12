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KAYSERİ'DE 2 OTOMOBİL ÇARPIŞTI; 3 ÖLÜ, 5 YARALI

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Kayseri'nin Bünyan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

1) KAYSERİ'DE 2 OTOMOBİL ÇARPIŞTI; 3 ÖLÜ, 5 YARALI

KAYSERİ'nin Bünyan ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Bünyan ilçesi Kayseri Caddesi üzerinde meydana geldi. Y.B. yönetimindeki 60 NK 447 plakalı otomobil ile H.T. idaresindeki 38 UV 784 plakalı otomobil, Gergeme Mahallesi'ndeki kavşakta çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı ile kaza yerine, polis, itfaiye, jandarma, sağlık ve belediye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesi sonrası araçlardaki 3 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin de yaralandığı belirlendi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından kentteki hastanelere kaldırılırken, hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri ise incelemenin ardından hastane morguna götürüldü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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