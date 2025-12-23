Haberler

Kayseri'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Kayseri'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Güncelleme:
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde meydana gelen kazada, iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

T.K. idaresindeki 38 AOK 804 plakalı otomobil ile Ş.A'nın kullandığı 38 EA 823 plakalı otomobil Esentepe Mahallesi Düzova Sokak ile Taha Carım Bulvarı'nın kesiştiği kavşakta çarpıştı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Her iki aracın da ters döndüğü kazada, yaralılar otomobillerden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / Murat Asil - Güncel
