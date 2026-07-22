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Kayseri'de 2 otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 9 kişi yaralandı

Kayseri'de 2 otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 9 kişi yaralandı
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Kayseri'nin Bünyan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

Kayseri-Malatya kara yolu Köprübaşı mevkisinde H.A'nın (44) kullandığı 44 AHT 507 plakalı otomobil ile C.B. idaresindeki 34 CSH 456 plakalı otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada 34 CSH 456 plakalı araçtaki Reyhan Baysan (30) ve Suna Koçer (47) yaşamını yitirdi.

Yaralanan 9 kişi kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Murat Asil
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