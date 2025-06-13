Kayseri'de Huzur Operasyonu: 24 Bin 400 Makaron Ele Geçirildi
Kayseri'nin Bünyan ilçesinde düzenlenen huzur operasyonunda 24 bin 400 makaron ve 5 gümrük kaçağı telefon ele geçirildi. 552 kişi kontrol edildi, 145 araç sorgulandı ve 3 kişi kaçakçılıktan işlem gördü.
Kayseri'de düzenlenen "huzur operasyonu"nda 24 bin 400 makaron ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Bünyan ilçesinde düzenlenen "huzur operasyonu"nda 552 kişi kontrol edildi.
Toplam 145 aracın sorgulandığı operasyonda, 24 bin 400 makaron ve 5 gümrük kaçağı telefon ele geçirildi.
Araçlardan 3'üne çeşitli kanunlara muhalefetten 79 bin lira ceza kesildi.
Operasyonda 3 kişi hakkında da "kaçakçılık" suçundan işlem başlatıldı.
Kaynak: AA / Sercan Küçükşahin - Güncel