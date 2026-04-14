Kayseri'de husumetlisini silahla yaralayan sanığa 5 yıl hapis cezası

Kayseri'de alacak meselesinden çıkan silahlı kavgada husumetlisini tabancayla yaraladığı iddiasıyla yargılanan sanık, 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri 7. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, başka suçtan tutuklu sanık M.A. ile avukatları hazır bulundu.

Duruşma savcısı esasa ilişkin mütalaasında, sanığın "Başka bir suçu işleyememekten kaynaklanan infialle öldürmeye teşebbüs" ve "6136 Sayılı Kanun'a muhalefet" suçlarından cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme başkanı tarafından son sözü sorulan sanık M.A, önceki ifadelerinin tekrar ettiğini ve suçlamaları reddettiğini belirterek beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, sanık M.A'ya "silahlı tehdit" suçundan 2 yıl 11 ay, "6136 Sayılı Kanun'a muhalefet" suçundan 2 yıl 1 ay hapis ve 16 bin 600 lira adli para cezası verdi.

Olay

Merkez Melikgazi ilçesinde 16 Ekim 2025'te, alacak meselesinden çıkan silahlı kavgada M.A'nın tabancayla ateş ettiği H.H.Ü. yaralanmıştı.

Olayın ardından yakalanan M.A. hakkında "silahla tehdit" ve "kasten yaralamaya teşebbüs" suçlarından dava açılmıştı.

Kaynak: AA / Tunahan Akgün
Kemal Kılıçdaroğlu'na hapis cezası

Kılıçdaroğlu'na hapis cezası
Haberler.com
500

İsrail okul yollarını kapattı, küçük çocuk gözyaşlarına boğuldu

Boğaz düğümleyen görüntü
Hamile eşinin cesediyle 10 gün aynı evde kalan kocadan akıllara durgunluk veren savunma

Hamile eşinin cesediyle 10 gün yaşayan caniden akılalmaz savunma
Test sonucu pozitif çıkan Emir Can İğrek’ten ilk sözler

Test sonucu pozitif çıkan Emir Can İğrek’ten ilk sözler
Savaşın seyrini değiştirecek haber! Pekin yönetiminden açıklama var

Savaşın seyrini değiştirecek haber! Pekin yönetiminden açıklama var
İsrail okul yollarını kapattı, küçük çocuk gözyaşlarına boğuldu

Boğaz düğümleyen görüntü
ABD ve İran heyetleri, yeniden masaya oturuyor

Ajanslar son dakika koduyla geçti! Düşmanlar yeniden masaya oturuyor
Didem Ceran’dan Atilla Taş’a tepki: Dalga geçiyor ama izleyemiyorum

Atilla Taş’a tepki: Dalga geçiyor ama izleyemiyorum