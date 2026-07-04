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Kayseri'de hurdalıkta yangın

Kayseri'de hurdalıkta yangın
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Kayseri Melikgazi'deki bir sanayi sitesinde hurda malzemelerinin bulunduğu alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

KAYSERİ'de hurda malzemelerinin bulunduğu alanda yangın çıktı. Yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Melikgazi ilçesi Anbar Mahallesi Ağaç İşleri Sanayi Sitesi'ndeki hurdalıkta saat 14.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa süre büyüyen alevler hurda malzemeleri kapladı. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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