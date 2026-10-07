Kayseri'de hırsızlık suçundan 10 yıl 11 ay 20 gün hapis cezası olan firari yakalandı

Kayseri'de hırsızlık suçundan 10 yıl 11 ay 20 gün hapis cezası olan firari yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kayseri'de polis ekipleri, hakkında hırsızlık suçundan 10 yıl 11 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüyü saklandığı adreste yakaladı. Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kayseri'de polis ekipleri, hakkında 10 yıl 11 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüyü yakaladı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince, kentte arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda ekipler, hakkında "hırsızlık" suçundan 10 yıl 11 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.G.'yi (44) saklandığı adreste yakaladı.
Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA