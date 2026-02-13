Haberler

Kayseri'de Hasbekli Mümin Hafız Hoca Efendi'yi anma programı düzenlendi

Kayseri İl Müftülüğünce Hasbekli Mümin Hafız Hoca Efendi'yi Anma Programı gerçekleştirildi.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, Dini Yüksek İhtisas Merkezi'nde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, Hasbekli Mümin Hafız Hoca'nın 3 bine yakın hafız yetiştirmiş, ömrünü Kur'an-ı Kerim'e adamış önemli bir değer olduğunu söyledi.

Diyanet İşleri Başkanlığıyla 2014'ten beri yürütülen "Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık Projesi"ne değinen Yılmaz, "Bu projeyle bugüne kadar 17 bine yakın hafız yetişti. Şu an 177 proje hafızlık okulumuz var. 20 bin öğrenci hafızlık eğitimini devam ettiriyor. Diyanet İşleri Başkanlığımıza teşekkür ediyoruz." dedi.

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Hafiz Osman Şahin ise hem geçmişi rahmetle yad etmek hem de geleceğe ışık tutmak düşüncesiyle Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulunca 5 yıldan bu yana geçmiş hafızları anmak için zaman zaman bu programları düzenlediklerini ifade etti.

Şahin, Kayseri ve civarında herkes tarafından bilinen Hasbekli Mümin Efendi'nin cami görevinden ayrıldıktan sonra da öğrenci yetiştirmeye devam ettiğini kaydetti.

İl Müftüsü Durmuş Ayvaz da Kayseri'nin bir ticaret şehri olmasının yanı sıra, alimler şehri de olduğunu dile getirdi.

Konuşmaların ardından panel düzenlendi.

Kaynak: AA / Esma Küçükşahin - Güncel
