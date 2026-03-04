Haberler

Kayseri'de hakkında 19 yıl 2 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı

Kayseri'de hırsızlık suçundan 19 yıl 2 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü Ü.T.Ç. yakalandı ve cezaevine teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde arananların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Bu kapsamda hakkında "hırsızlık" suçundan 19 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ü.T.Ç. (42) yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Murat Asil
