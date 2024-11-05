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Kayseri'de Halk Otobüsünden Düşen Yaşlı Adam 37 Gün Sonra Hayatını Kaybetti

Kayseri'de Halk Otobüsünden Düşen Yaşlı Adam 37 Gün Sonra Hayatını Kaybetti
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Kayseri'de halk otobüsünün ani fren yapması sonucu kapıdan düşen 74 yaşındaki Şükrü Özcan, hastanede 37 gün süren tedavi sürecinin ardından yaşamını yitirdi. Oğlu, babasının ölümüne sebep olan durumun başkalarının da başına gelmemesi için hukuki mücadele vereceklerini açıkladı.

Kayseri'de halk otobüsünün ani fren yapması sonucu aracın açık kapısından düşerek yaralanan 74 yaşındaki yolcu, tedavi gördüğü hastanede 37 gün sonra hayatını kaybetti.

Melikgazi ilçesinde 27 Eylül'de Aydınlıkevler Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'ndeki duraktan evine gitmek için Y.A. idaresindeki halk otobüsüne binen Şükrü Özcan (74), koltuğa oturacağı sırada otobüsün ani fren yapması sonucu dengesini kaybederek kapısı açık araçtan yola düştü.

Yaralanan Özcan, ambulansla kaldırıldığı Kayseri Şehir Hastanesinde 37 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti.

Yaşanan olayı, otobüsün güvenlik kamerası kaydetti.

Hayatını kaybeden Özcan'ın oğlu Fatih Özcan, taziye evinde gazetecilere yaptığı açıklamada, babasının, 27 Eylül'de bindiği otobüsün ön kapısından düşerek beyin kanaması geçirdiğini söyledi.

Babasının hastanede yoğun bakımda kaldığı süreçte belediye yetkilileriyle görüştüğünü anlatan Özcan, "Yetkililerin hepsini aradım, 'Babamın başına gelen bu olay başkasının da başına gelmesin' dedim. Bunun için mücadele verdim. Eğer o kapı açık olmasaydı babam otobüsten düşmezdi ve hayatını kaybetmezdi." dedi.

Belediye başkanının, olayı cenaze namazında öğrendiğini, konunun kendisine iletilmediğini öne süren Özcan, "İyi şoförler de var, iyi insanlar da var, yolculara güzel davranan insanlar da var ama benim babam öldü. Bundan sonraki süreçte dava açacağız. Bundan sonra hakkımızı hukukta arayacağız." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Şükrü Özcan'ın cenazesi Şehir Mezarlığı'na defnedildi.

Kaynak: AA / Ergün Haktanıyan - Güncel
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