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Kayseri'de halk otobüsüyle çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı

Kayseri'de halk otobüsüyle çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı
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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde halk otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu otomobil sürücüsü yaralandı.

Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde halk otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'ndaki durakta yolcu indirmek için duran M.B. idaresindeki 38 AB 008 plakalı halk otobüsü ile A.A'nın kullandığı 38 AKS 008 plakalı otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü, ambulansla hastaneye sevk edildi.

Kaynak: AA / Müzahim Zahid Tüzün
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