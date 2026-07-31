Kayseri'de hakkında 13 yıl 2 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı

Kayseri'de, hakkında 13 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hakkında arama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda, hakkında "kasten öldürme" suçundan 13 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve yaklaşık 3 yıldır firari olan H.A. (26) yakalandı.

Hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA