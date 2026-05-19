Haberler

Kayseri'de Hafif Ticari Araç İle Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 2 Yaralı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada Yusuf Kılıç (29) hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

1) KAYSERİ'DE HAFİF TİCARİ ARAÇ İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 2 YARALI

KAYSERİ'nin Yahyalı ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada Yusuf Kılıç (29) öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Yahyalı- Develi yolu Mustafa Beyli yol ayrımında meydana geldi. E.Ç.M. idaresindeki 38 EM 212 plakalı hafif ticari araç ile H.H.B. yönetimindeki 38 ZR 091 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan H.H.B. (26), E.Ç.M. (31) ve Yusuf Kılıç yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Ağır yaralanan Yusuf Kılıç, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İsrail Sumud Filosu'ndaki tekneye çarptı, bağlantı koptu

Filodaki tekneyle bağlantı koptu, haber alınamıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Julian Schuster, İstanbul'da tarih yazabilir

Yıllarca unutulmayacak bir tarihi yarın akşam İstanbul'da yazabilir
Aziz Yıldırım'dan stat müjdesi! Kapasitesine kadar söyledi

Aziz Yıldırım'dan stat müjdesi! Kapasitesine kadar söyledi
Malatya'da 18 yaşındaki genç kız parkta ölü bulundu

Daha 18 yaşındaydı! Cansız bedeni korkunç halde bulundu
Mango'nun kurucusu babasını öldürmekle suçlanan Jonathan Andiç kefaletle şartlı serbest kaldı

Mango'nun kurucusunun oğlu, parayı verip serbest kaldı
TFF, Süper Lig'de 2025-26 sezonunu tescil etti

Süper Lig'de küme düşme kaldırıldı mı? TFF kararını resmen açıkladı

Mogan Gölü'ne atık su deşarjına 1 milyon 680 bin lira ceza

Bu görüntülerin bedeli ağır oldu! Bakanlıktan rekor ceza
'Kara kutu' denilen Bülent Karakaş elinde bavullarla kaçarken yakalandı

"Kara kutu" elinde bavullarla kaçarken yakalandı