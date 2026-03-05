Haberler

Kayseri'de düzenlenen glutensiz mutfak kursu devam ediyor

Güncelleme:
Melikgazi Belediyesi, çölyak hastaları ve gluten hassasiyeti olan bireyler için düzenlediği glutensiz mutfak kursuyla sağlıklı beslenme farkındalığını artırmayı amaçlıyor.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde belediye tarafından düzenlenen glutensiz mutfak kursu sürüyor.

Melikgazi Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçede yaşayan çölyak hastaları ve gluten hassasiyeti olan bireylerin sağlıklı beslenme farkındalığını artırmak amacıyla düzenlenen kurs ilgi gördü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, sosyal belediyecilik anlayışıyla toplumun her kesimine hizmet vermeye ve üretmeye devam ettiklerini belirtti.

Çölyak hastalığının, genetik olarak yatkın kişilerde görülen ve gluten alımının ince bağırsakta hasara yol açtığı bir hastalık olduğuna dikkati çeken Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Belediye olarak ilçemizde yaşayan çölyak hastalarımıza glutensiz gıda paketi dağıtıyoruz. Buna ilave olarak yaşam boyu süren ve tek tedavisi sıkı bir diyet olan çölyak hastalarının mutfaktaki işlerini kolaylaştırmak amacıyla Necip Fazıl Kısakürek Sosyal Tesislerimizde glutensiz mutfak kursu düzenliyoruz. Kursiyerlere glutensiz beslenmenin önemi, glutensiz malzemelerle farklı tarifler, doğru pişirme teknikleri gibi konularda kapsamlı bilgiler veriliyor. 250 saatlik bir eğitim sonunda kursiyerlere, Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika veriyoruz. Belediye olarak yapmış olduğumuz bu çalışmayla çölyak hastalarımızın yaşam kalitesini artırmayı hedefliyoruz."

Kaynak: AA / Hakan Can Şahin
