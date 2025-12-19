Haberler

Kayseri'de Girişimcilik Zirvesi düzenlendi

Güncelleme:
Girişimci ve Yöneticiler Derneği tarafından Kayseri'de düzenlenen 'Girişimcilik Zirvesi'nde gençlere ilham vermek ve girişimcilik kültürünü derinleştirmek amacıyla önemli isimler bir araya geldi.

Kayseri'de girişimcilik kültürünün derinleştirilmesi ve gençlere ilham vermesi amacıyla Girişimci ve Yöneticiler Derneği tarafından "Girişimcilik Zirvesi" düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Halk Kütüphanesi'nde gerçekleştirilen programa Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Taner Beyoğlu, Vali Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan, Girişimci ve Yöneticiler Derneği Başkanı İbrahim Anıl Taşdemir, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun ile çok sayıda davetli ve genç girişimci katıldı.

Programda konuşan Vali Çiçek, İl Halk Kütüphanesinin kente kazandırılmasında emeği geçen Büyükkılıç'a teşekkür etti.

Kütüphanenin şehre çok yakıştığını belirten Çiçek, programın düzenlemesinde emeği geçenlere teşekkürlerini sundu.

Büyükkılıç da Kayseri'nin girişimciliğin zirvesi haline geldiğini ifade ederek, gençlerin Türkiye'nin değerlerine sahip çıkması için daha çok çalışmaları gerektiğini kaydetti.

Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Beyoğlu ile Girişimci ve Yöneticiler Derneği Başkanı İbrahim Anıl Taşdemir de programda birer konuşma yaptı.

Kaynak: AA / Tunahan Akgün - Güncel
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

