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Kayseri'de 18 yaşındaki genç tüfekle intihar etti

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Kayseri'nin Develi ilçesinde 18 yaşında bir genç, gittiği bağ evinde tüfekle hayatına son verdi. Olay yerine sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi ancak genç hayatını kaybetti.

Kayseri'nin Develi ilçesinde 18 yaşında bir genç, gittiği bağ evinde tüfekle hayatına son verdi.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Güney Aşağı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, bağ evine giden Mustafa D., tüfekle kendisini vurdu. Silah sesinin duyulmasıyla haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalede Mustafa D.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Mustafa D.'nin cenazesi yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Kayseri Güncel Haberler

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