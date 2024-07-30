Kayseri'de freni arızalanan otobüs yayalara çarptı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde freni arızalanan halk otobüsünün çarptığı 2 yaya ile otobüsteki bir yolcu yaralandı.

M.G. idaresindeki 38 AB 334 plakalı halk otobüsünün, Seyyid Burhanettin Bulvarı'nda freni arızalandı.

Önündeki araçlara çarpmamak için kaldırıma çıkan otobüs, yayalar C.K. ve M.B'ye çarptı. Trafik ışıkları ve levhaları ile reklam panolarına zarar verdikten sonra durabilen otobüsteki yolcu E.D. de başını cama çarparak yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralanan E.D, C.K. ve M.B, kentteki hastanelere kaldırıldı.