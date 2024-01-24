Kayseri'de fırıncı cinsel istismardan 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı

KAYSERİ'de N.Ö.'ye (18) cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan fırıncı Sedat G. (40), 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, geçen yıl 9 Eylül'de Melikgazi ilçesinde meydana geldi. Fırıncı Sedat G., kendisini nöbetçi eczaneye götürmesini istediği N.Ö. isimli kıza otomobilinde cinsel istismarda bulundu. Şikayet üzerine gözaltına alınan Sedat G., tutuksuz yargılanmak üzere salıverilirken, hakkında 'cinsel istismar' suçundan dava açıldı. Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına tutuksuz sanık Sedat G. katılmazken, avukatı salonda hazır bulundu. Mahkeme heyeti, Sedat G.'yi, 'cinsel istismar' suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırarak, tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasına hükmetti.

Sedat G., ilk duruşmada, suçsuz olduğunu öne sürerek, "Bana eczaneden hap almak istediğini söyledi. Eczaneye götürdüm, sonra da durakta bıraktım. İstismarda bulunmadım" demişti.