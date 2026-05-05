Kayseri'de 10 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
Kayseri'de 2 farklı suçtan kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü S.D. yakalandı ve cezaevine teslim edildi.
Kayseri'de 2 farklı suçtan hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince, kentte arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, "silahla yağma" ve "hırsızlık" suçlarından hakkında 10 yıl hapis cezası bulunan S.D. (34) yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Hakan Can Şahin