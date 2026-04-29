Kayseri'de firari hükümlü yakalandı

Kayseri'de, hakkında 17 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli suçlardan arananların yakalanmasına yönelik kent genelinde farklı adreslere operasyon düzenledi.

Bu kapsamda, hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 17 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.K. (34) yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.