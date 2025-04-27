Kayseri'de Firari Hükümlü Yakalandı
Kayseri'de dolandırıcılık suçundan kesinleşmiş 8 yıl 6 ay 15 gün hapis cezası bulunan U.D. (59) düzenlenen operasyonla yakalandı ve cezaevine teslim edildi.
Kayseri'de, hakkında 8 yıl 6 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kentte aranan kişilere yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, dolandırıcılık suçundan aranan ve hakkında 8 yıl 6 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan U.D'yi (59) düzenledikleri operasyonla yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Tunahan Akgün - Güncel