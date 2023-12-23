Kayseri'de Filistin'e destek yürüyüşü ve şehitleri anma programı

KAYSERİ'de, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle Filistin'e destek yürüyüşü ve şehitleri anma programı düzenlendi. Yürüyüşe, katılanlar ellerinde Türk ve Filistin bayrakları ile İsrail'e tepki gösteren dövizler taşıdı.

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları nedeniyle Kayseri'de 'Filistin'e özgürlük' temalı dayanışma yürüyüşü düzenlendi. Büyükşehir Belediyesi önünden başlayan yürüyüş, Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi. Ellerinde Türk ve Filistin bayrakları ile İsrail'e tepki gösteren yazıların olduğu dövizleri taşıyan vatandaşlar, dün gece Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan 6 askerin isimlerinin okunmasının ardından da terör örgütü PKK'ya lanet sloganları attı.

Yürüyüşün ardından ise Cumhuriyet Meydanı'nda miting düzenlendi. Programa, AK Parti Kayseri milletvekilleri Murat Cahid Cıngı, Ayşe Böhürler ile Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ilçe belediye başkanları ve üniversite rektörleri ile STK temsilcileri katıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Gazze'de on binlerce Müslümanın katledildiğini belirterek, "Dün Afganistan'da, başka bir gün Karabağlar'da, bir başka gün Suriye'de ve Irak'ta mazlum coğrafyalarında nerede bir Müslüman, mazlum var ise on binlerce kilometre uzaklıktan gelip o kardeşlerimizin kanını dökmeye, o ülkeleri ve bizi parçalamaya çalışan zihniyet bugün de elbette Türkiye üzerindeki oyunlarını sürdürüyor" dedi.