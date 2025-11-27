Haberler

Kayseri'de FETÖ Üyesi Hükümlü Yakalandı

Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak suçundan aranan ve 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan S.B. jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak suçundan aranan hükümlü yakalandı.

Jandarma ekipleri, FETÖ'ye üye olmak suçundan aranması bulunan S.B'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, Melikgazi ilçesi Esenyurt Mahallesi'nde belirlenen adrese düzenlenen operasyonla yakalandı.

Kaynak: AA / Ergün Haktanıyan - Güncel
