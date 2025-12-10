Kayseri'de FETÖ'den aranan 4 hükümlü yakalandı

KAYSERİ'de terör örgütü FETÖ/PDY üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezası bulunan aralarında ihraç polis, komiser yardımcısı ve üsteğmenin bulunduğu firari 4 hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle haklarında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan ihraç polis E.S. (44), ihraç komiser yardımcısı E.K. (50), ihraç üsteğmen S.A. (34) ve Ü.B.'nin (53) yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, firari 4 hükümlü yakalandı. Gözaltına alınan E.S., E.K., S.A. ve Ü.B. emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.