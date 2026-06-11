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Kayseri'de 2 otomobil çarpıştı; 3 ölü, 5 yaralı

Kayseri'de 2 otomobil çarpıştı; 3 ölü, 5 yaralı
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Kayseri'nin Bünyan ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

KAYSERİ'nin Bünyan ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Bünyan ilçesi Kayseri Caddesi üzerinde meydana geldi. Y.B. yönetimindeki 60 NK 447 plakalı otomobil ile H.T. idaresindeki 38 UV 784 plakalı otomobil, Gergeme Mahallesi'ndeki kavşakta çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı ile kaza yerine, polis, itfaiye, jandarma, sağlık ve belediye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesi sonrası araçlardaki 3 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin de yaralandığı belirlendi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından kentteki hastanelere kaldırılırken, hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri ise incelemenin ardından hastane morguna götürüldü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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Yorumlar (3)

Haber Yorumlarıİlhan Tarkan:

çok üzücü bir olay tabi ama bu tarz kazalarda sorumluluk kimin olduğu net ortaya konmalı yani araştırma sonucu ne çıktı onu merak ediyom aileler zaten mutsuz şu an ama adalet de yapılması lazım kim haksız kim haklı bunu da öğrenmek istiyom

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Haber YorumlarıOsman Tv:

üzücü tabi ama bu haber yazarken tam ne olduğu belli değil yani iki araç çarpışıyo ama hangisi yanlış yapıyo bunu bilmeden yorum yapamam

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Haber YorumlarıAhmet Kayar:

ya bu hız meselesi değil mi artık bi drone falan taksa araçlara gps yazılımı koysa çarpışması önlerdi

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