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Kayseri'de fabrika müdürü cinayetinde sanığa müebbet ve 2 yıl 6 ay hapis verildi

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Kayseri'de daha önce çalıştığı fabrikanın müdürünü silahlı kavgada öldüren sanık, 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde müebbet ve 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme ayrıca sanığa 15 bin lira adli para cezası verdi ve tutukluluğunun devamına hükmetti.

Kayseri'nin Talas ilçesinde daha önce çalıştığı fabrikanın müdürünü silahlı kavgada öldüren sanık, müebbet ve 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri 7. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Mehmet Şahin, öldürülen Mustafa Demir'in eşi Yasemin, oğlu Asım Demir ile aile yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı geçen celse verdiği mütalaasını yineleyerek, sanığın "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsini istedi.

Yaşanan olaydan dolayı üzgün olduğunu ifade eden sanık Şahin, maktul ile 18 yıl beraber çalıştığını belirtti.

Maktulün yanına konuşmak için gittiğini ifade eden Şahin, "Ben olay günü maktule kişisel CV'mi vermek için gittim. Kendisiyle 18 yıldır beraber çalıştık, aramızda kırgınlıklar oldu ama barıştık. Ben olay günü kendisinin yanına gittiğimde karşılaştığım ani tepkiden dolayı silahla ateş ettim. Beni kimse yönlendirmedi. Bir yere saklanmadım, kullandığım silahla teslim oldum. Ben gerçekten böyle olmasını istemedim. Yaptığım eylem nedeniyle pişmanım." diye konuştu.

Maktul Mustafa Demir'in oğlu müşteki Asım Demir de kamera kayıtları incelendiğinde sanığın 50 saniyede 3 el ateş ederek olay mahallinden ayrıldığını söyledi.

Sanığa eylemin zorla yaptırıldığını iddia eden Demir, sanığın cinayetin azmettiricilerini söylediği takdirde şikayetten vazgeçeceklerini dile getirdi.

Taraf avukatlarının esasa ilişkin beyanlarının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Şahin'e "kasten öldürme" suçundan müebbet, "6136 sayılı Kanun'a muhalefet" suçundan ise 2 yıl 6 ay hapis cezası ile 15 bin lira adli para cezası vererek tutukluluğunun devamına hükmetti.

Olay

Bahçelievler Mahallesi Mevlana Caddesi'nde 24 Nisan'da çıkan silahlı kavgada Mehmet Şahin, daha önceden çalıştığı mobilya fabrikasının müdürü Mustafa Demir'i yaralamış, hastaneye kaldırılan Demir, kurtarılamamıştı.

Olayın ardından gözaltına alınan Mehmet Şahin, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

Kaynak: AA
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