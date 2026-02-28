Haberler

Kayseri'de bıçaklı kavga: 1 yaralı

Güncelleme:
Kayseri'de Y.E.D., eski kız arkadaşının evinde kavga ettiği H.Y. tarafından bıçaklandı. Yaralı Y.E.D. hastaneye kaldırıldı, hayati tehlikesi bulunuyor. Polis, H.Y.'yi gözaltına aldı ve olaya dair soruşturma devam ediyor.

KAYSERİ'de eski kız arkadaşının evine giden Y.E.D. (34), burada kavga ettiği H.Y. (34) tarafından bıçaklanarak ağır yaralandı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Erkilet Ertuğrulgazi Mahallesi 4450 sokak'ta meydana geldi. Y.E.D., iddiaya göre konuşmak için eski kız arkadaşının evine gitti. Y.E.D., burada eski kız arkadaşının yeni erkek arkadaşı H.Y. ile karşılaştı. Taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında H.Y., bıçakla Y.E.D.'yi yaraladı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Karnından ağır yaralanan Y.E.D., sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Y.E.D.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

H.Y.'yi gözaltına alan polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
