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Kayseri'de Erdoğan Coşkusu

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Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonuçlanmasının ardından Kayseri'nin Develi ilçesinde yüzlerce vatandaş sevinç gösterilerinde bulundu. Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar da çiftetelli oynayarak kutlamalara katıldı.

Kayseri'de Erdoğan Coşkusu

Belediye Başkanı Çiftetelli Oynadı

KAYSERİ - Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonuçlanmasının ardından Kayseri'nin Develi ilçesinde yüzlerce vatandaş sevinç gösterilerinde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci turunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kazanmasıyla birlikte Develi ilçesinde yüzlerce vatandaş sevinç gösterilerinde bulundu. İlçe meydanında toplanan vatandaşlar meşaleler ve bayraklarla kutlamalara katılırken, renkli görüntüler de ortaya çıktı. Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar da çiftetelli oynayarak kutlamalara katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mahmut Kılınç - Güncel

Mehmet Cabbar Hisarcık Kayseri Develi Güncel Haberler

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