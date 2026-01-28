15'inci kattaki evinin oturma odasına arı kovanı sistemi kurdu

KAYSERİ'de 30 yıldır arıcılık yapan elektrik ustası Şahin Orhan (55), 15 katlı apartmanın son katındaki evinin oturma odasına kurduğu özel sistemle arılarının dışarı çıkıp kovana geri gelmesini sağladı. Kovana sensörler koyan Orhan, hem kovanın içi hem de dışındaki ortam ısısına göre arılarının kış ayında bile bakımlarını yapıyor. Araştırma amacıyla böyle bir kovan seçtiğini söyleyen Şahin Orhan, "2 ana arı normalde kovanda olmaz. Birbirini öldürür. Bu fikir de o yüzden oluştu. Kovan ne yapacak diye, gözümün önünde olsun diye oturma odama bu sistemi yaptım. Bu alanda 2 tane kitap yazdım" dedi.

Kentte yaşayan elektrik ustası Şahin Orhan, küçük yaşlardan itibaren arıcılığa merak sardı. Hobi amaçlı arıcılığa başlayan Orhan, Sarıoğlan ilçesi Palas Mahallesi'nde kendi geliştirdiği özel arıcılık kovanı ile büyük bir merkez kurdu. Şahin Orhan, Melikgazi ilçesindeki 15 katlı bir apartmanın son katındaki evinde de oturma odasına kurduğu özel sistemle arılarının dışarı çıkıp geri kovana gelmesini sağladı. Kovana sensörler koyan Orhan, hem kovanın içi hem de dışındaki ortam ısısına göre arılarının kış ayında bile bakımlarını yapmaya başladı. Arıların karlı havada dışarı çıktığı videolarını sanal medya hesaplarında paylaşan Şahin Orhan, dünyanın pek çok ülkesinde arıcılık yapan kişilere de danışmanlık yapmaya başladı. Kentteki bazı belediyeler de Orhan'ın arıcılık üzerine yazdığı 2 farklı kitabı bu alanda uzmanlaşmak isteyen ya da hobi amaçlı başlayan kişilere dağıttı. Şahin Orhan, arıcılıktan ticari bir beklentisi olmadığı için çok sayıda araştırma yaptığını belirtti. Orhan, "2 ana arı normalde kovanda olmaz. Birbirini öldürür. Bu fikir de o yüzden oluştu. Kovan ne yapacak diye, gözümün önünde olsun diye oturma odama bu sistemi yaptım. Bu alanda 2 tane kitap yazım" diye konuştu.

'ARILARIN BİRÇOK PROBLEMİNİ ÇÖZDÜM'

Dünyanın pek çok ülkesinden kişilerin bu sistemi merak ettiklerini söyleyen Şahin Orhan, "Dünya arıcılığına kendi ismimle birçok yenilik ortaya koydum. Dünya arıcıların birçoğu beni bilir. Otorite oldum. Hepsi deneme yanılma yoluyla yaptığım teorik bilgiler. 15'inci kata böyle bir sistem kurdum. Arının getirdiği poleni, nektarı, çalışma düzenini, yavrusunu hepsini gözümün önünde inceleyebiliyorum. Bu kovan benim test kovanım. Bu kovan sayesinde arıların birçok problemlerini çözdüm. Mükemmel bilgiler öğrendim. Bu kovan sayesinde pudra şeker asit uygulaması yaptım. Bu arıcıların muzdarip olduğu varoa (arıdaki kan emen böcek) denilen arılardaki akarı yenen bir sistem oldu. Araplar, Ruslardan, Amerika'dan, Kanada'dan arayan usta arıcılar oldu. Nasıl oluyor? Dozajı nedir? Gibi çok sayıda soru aldım. Azerbaycan televizyonlarında yayınlara katılıp anlattım. Arıları kışın üşütmeniz gerekiyor bu yüzden de kovanı balkona götürüyorum. Arıların kış temizliği için de dışarı çıkmasını sağlıyorum. İhtiyaçlarını da bu şekilde karşılıyor. İçindeki ısıölçer yardımıyla nasıl bir yol izleyeceğime karar veriyorum" ifadelerini kullandı.

'ELİNİZE ALIN SEVİN ASLA SOKMAZ VE SALDIRMAZ'

Oturma odasındaki arıların ıslah edilmiş arılardan oluştuğunu da söyleyen Orhan, "Kablolar yardımıyla içerisinin ve kovanın nem ve ısı derecelerini ölçen bir sistem oluşturdum. Arılar hareket halindedir. Bu yüzden de yiyecek ihtiyacı ve dışkı ihtiyacı olur. Bundan dolayı da kış temizliklerini yapmaları gerekir. Su ihtiyacı olur. Bunu görenler, 'Komşuları rahatsız etmiyor mu? Nasıl alıştırdın' diyorlar. Bu arılar ıslah edilmiş sakin bir arıdır. Bu arıları elinize alın sevin. Asla saldırmaz ve sokmaz. Bir evdeki köpekten daha evcildir. Arılar çıktıkları deliğe girer. Karanlık ortama girmez. Orayı bir yuva zanneder. Oraya girerse öleceğini bilir. O yüzden herhangi bir komşusunun balkonuna ya da penceresine gitmez. Ancak dışarıya bir bal ya da şekerli bir şey konursa ona da ancak yarım saatlik bir keşifle gider. Bu odadaki kovandaki arılar ıslah edilmiş arılardır. Odada iki kişiyiz. Buraya kovanı ters çevirip arıları döksem ikimize de bir şey yapmaz. Çok soğuk olduğu zaman kovanın vanasını kapatıp, arıyı uykuya alırım. Bu sistem profesyonel bir sistem. Arıcı değil bunu evinde beslemek takip etmezse bahçesinde bile besleyemez. Bu çok önemli" dedi.