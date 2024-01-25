Askeri eğitim uçağı acil iniş yaptı
Kayseri'de eğitim için kalkan C-160 uçağı teknik arıza nedeniyle acil iniş yapmak zorunda kaldı. Gelişmeyi bildiren Milli Savunma Bakanlığı, uçakta hafif hasar meydana geldiğini pilotlar ve mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı, Kayseri'de eğitim için kalkan C-160 uçağının teknik arıza nedeniyle acil iniş yapmak zorunda kaldığını bildirdi. Olay sırasında uçakta teknik arıza meydana geldiği belirtilirken pilotların ve mürettebatın sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
TEKNİK ARIZA NEDENİYLE ACİL İNİŞ YAPTI
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Kayseri 12'nci Hava Ulaştırma Üs Komutanlığından eğitim için kalkan bir C-160 uçağının teknik arıza nedeniyle acil iniş yaptığı belirtildi. Uçakta hafif hasar meydana geldiği, pilotlar ve mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.
Bakanlık açıklamasında "Kayseri 12'nci Hava Ulaştırma Üs Komutanlığından eğitim için kalkan bir C-160 uçağımız teknik bir arıza nedeniyle acil iniş yapmak zorunda kalmıştır. Uçağımızda hafif hasar meydana gelmiştir. Pilotlarımızın ve mürettabatımızın sağlık durumları iyidir." ifadelerine yer verildi.