Kayseri'de polisten kaçan 2 sürücüye 920 bin lira ceza uygulandı

Kayseri'de polisin 'dur' ihtarına uymayan iki araç sürücüsüne toplamda 920 bin lira ceza kesildi. Alkollü ve ehliyetsiz olarak aracı kullanan sürücülerin kovalamaca sonucu yakalanarak ceza aldı.

Kocasinan ilçesi Osman Kavuncu Bulvarı'nda 34 DTN 965 plakalı kamyonet sürücüsü E.T. polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.

Polisin yaklaşık 5 kilometrelik kovalamacası sonucu sürücü ve ismi alınamayan bir yolcu Ziya Gökalp Mahallesi'nde Ihlamur Köprüsü'nde yakalandı. Alkollü ve ehliyetsiz olduğu öğrenilen sürücüye 685 bin lira para cezası uygulandı.

Gözaltına alınan sürücünün 5,5 yıl ehliyetine el konulurken, kamyonet 60 gün süreyle trafikten men edildi.

Öte yandan A.D. yönetimindeki 01 AUS 424 plakalı cip ise Melikgazi ilçesi Tacettinveli Mahallesi'nde polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçtı. A.D. polisin kovalamacası sonucu kısa sürede Küçükali Mahallesi'nde yakalandı.

Araç sürücüsüne, "dur" ikazına uymamak, alkollü araç kullanmak, birden fazla kez tehlikeli şekilde şerit değiştirmek gibi suçlardan 235 bin lira ceza uygulandı.

Ayrıca sürücü hakkında trafik güvenliğini tehlikeye soktuğu gerekçesiyle adli işlem başlatıldı.

Araç 60 gün süreyle trafikten men edilerek otoparka çekildi.

Kaynak: AA / Ergün Haktanıyan
