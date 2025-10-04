Kayseri'de Dünya Hayvanları Koruma Günü Etkinliği

Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğünce, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde vakıf geleneğinin merhamet ve paylaşma ruhunu yaşatmak amacıyla etkinlik düzenlendi.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Reşide Hatice Hanım Vakfı ve Mustafa Ağa Bin Mustafa Vakfı'nın hayır şartları doğrultusunda, Kredi ve Yurtlar Kurumu yurtlarından temin edilen atık yiyecekler çalışanlar tarafından mama üretim tesisine ulaştırıldı.

Etkinliğin devamında kentteki kedi barınağı da ziyaret edilerek hayvanlara mama ve su verildi.

Vakıf kültürünün temelinde yer alan şefkat ve paylaşma anlayışıyla gerçekleştirilen bu faaliyetlerle hem çevreye hem de sokak hayvanlarına yönelik farkındalığın artırılmasının hedeflendiği belirtildi.