Haberler

Kayseri'de Dünya Hayvanları Koruma Günü Etkinliği

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğü, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde merhamet ve paylaşma ruhunu yaşatmak amacıyla etkinlik düzenleyerek sokak hayvanları için mama üretim tesisine atık yiyecekler ulaştırdı ve kedi barınağını ziyaret etti.

Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğünce, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde vakıf geleneğinin merhamet ve paylaşma ruhunu yaşatmak amacıyla etkinlik düzenlendi.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Reşide Hatice Hanım Vakfı ve Mustafa Ağa Bin Mustafa Vakfı'nın hayır şartları doğrultusunda, Kredi ve Yurtlar Kurumu yurtlarından temin edilen atık yiyecekler çalışanlar tarafından mama üretim tesisine ulaştırıldı.

Etkinliğin devamında kentteki kedi barınağı da ziyaret edilerek hayvanlara mama ve su verildi.

Vakıf kültürünün temelinde yer alan şefkat ve paylaşma anlayışıyla gerçekleştirilen bu faaliyetlerle hem çevreye hem de sokak hayvanlarına yönelik farkındalığın artırılmasının hedeflendiği belirtildi.

Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Güncel
Resepsiyondaki fotoğraf karesine ilişkin bir açıklama da Fatih Erbakan'dan geldi

Bombayı diğer liderlerin kucağına bıraktı: Biz çıktık onlar oturdu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adanalı taksiciden, takside doğan bebeğe 'THY tarifesi'

Adanalı taksiciden, takside doğan bebeğe "THY tarifesi"
Diddy'nin seks ticareti davasında karar açıklandı: İşte aldığı ceza

Fuhuş suçlamasıyla yargılanan ünlü ismin cezası belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.