Kayseri'de otomobili ile drift atan 2 sürücüye 163 bin TL ceza; o anlar kamerada

KAYSERİ'de, drift atan 2 otomobil sürücüsüne toplam 163 bin TL ceza uygulandı, birinin sürücü belgesine 2 ay süreyle el konuldu. Sürücülerin drift yapması kameraya yansıdı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Melikgazi ilçesindeki Beştepeler Mesire Alanı ve Esentepe Mahallesi'nde aracıyla drift atan 2 sürücünün videolarının sanal medyada paylaşılması sonrası çalışma başlattı. Sivil ekipler tarafından otomobiller ve sürücüleri tespit edildi. Sürücülere toplam 163 bin 308 TL cezai işlem uygulanarak, birinin belgesine 2 ay süreyle el konuldu. Diğer sürücünün ise ehliyetinin olmadığı belirtildi. Ayrıca araçlar trafikten menedilirken, sürücüler hakkında 'Trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek' suçundan işlem başlatıldı.

Öte yandan, ekipler Eşref Bitlis Bulvarı üzerinde yaya güvenliğini tehlikeye sokan bir taksi şoförüne ise 8 bin 154 TL cezai işlem uygulayarak, ehliyetine geçici süre ile el koydu.