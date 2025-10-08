Kayseri'de Drift Yapan Sürücülere 64 Bin Lira Ceza
Kayseri'de trafik kurallarına uymayan 6 sürücüye toplam 64 bin 673 lira ceza uygulandı. Drift yapan araçlardan 1'i trafikten men edilirken, 2 sürücünün ehliyetine el konuldu.
Çeşitli ihbarları değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı ve Bekir Yıldız Bulvarı'nda drift yapan 6 aracı tespit etti.
Sürücülere Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam 64 bin 673 lira ceza kesildi.
Öte yandan araçlardan 1'i trafikten men edilirken, 2 sürücünün de ehliyetine el konuldu.
Kaynak: AA / Sercan Küçükşahin - Güncel