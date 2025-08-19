Kayseri'de Çiftin Karbonmonoksit Zehirlenmesi Sonucu Hayatını Kaybetmesi

Güncelleme:
Erciyes Dağı'ndaki kamp alanında karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybeden Mustafa ve Fatma Güldeste Karakoç çifti, Kayseri'de yapılan cenaze töreninin ardından memleketleri Elazığ ve Kayseri'de toprağa verildi.

Kayseri'de Erciyes Dağı'nda kaldıkları çadırda karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybeden çiftten kocanın cenazesi memleketi Elazığ'da toprağa verildi.

Tekir Yaylası'ndaki kamp alanında kiraladıkları çadırda önceki gün sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek eşi Fatma Güldeste Karakoç (46) ile hayatını kaybeden Mustafa Karakoç'un (47) cenazesi dün Kayseri'de düzenlenen cenaze töreninin ardından memleketi Elazığ'ın Maden ilçesine getirildi.

Karakoç'un cenazesi, Koçoğlu Mahallesi'ndeki mezarlıkta gözyaşları arasında defnedildi.

Dün, otopsi işleminin ardından Hulusi Akar Camisi'nde cenaze namazı kılınan çiftten Fatma Güldeste Karakoç'un cenazesi de Kayseri Şehir Mezarlığı'nda toprağa verilmişti.

Kaynak: AA / İsmail Şen - Güncel
