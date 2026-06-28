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Camide tartıştığı 2 kişiyi bıçaklayarak öldürdü

Camide tartıştığı 2 kişiyi bıçaklayarak öldürdü
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Kayseri'de psikolojik sorunları olduğu iddia edilen bir kişi, yatsı namazı öncesi camide tartıştığı iki kişiyi bıçaklayarak öldürdü. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

KAYSERİ'de psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Mehmet A., yatsı namaz öncesi camide tartıştığı Musa Y. ile Zübeyir T.'yi bıçaklayarak öldürdü.

Olay, saat 21.30 sıralarında Kocasinan ilçesi Saraycık Mahallesi'nde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Mehmet A., yatsı namazı için camide bekleyen Musa Y. ve Zübeyir T. ile henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Mehmet A., yanındaki bıçakla Musa Y. ile Zübeyir T.'yi yaraladı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Musa Y. ve Zübeyir T.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerindeki incelemenin ardından Musa Y. ve Zübeyir T.'nin cansız bedenleri, otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü.

Cinayet şüphelisini yakalamak için harekete geçen jandarma, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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