Kayseri'de bisiklet süren öğretmenlere arıların saldırması kamerada

Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde bisiklet turuna çıkan iki öğretmene arıların saldırdığı anlar aksiyon kamerasınca kaydedildi.

Hafta sonu tatilini değerlendirmek amacıyla Yeşilyurt Mahallesi'nde bisiklet süren öğretmenler Cihangir Kalkan ve Mehmet Gül, yol güzergahları üzerinde bulunan kovanların yakınından geçtiği esnada arıların saldırısına uğradı.

Panik yapmamaya çalışan öğretmenler bölgeden uzaklaşmak için bir süre daha pedal çevirdi.

Arı yoğunluğunun bulunduğu alandan birkaç kilometre uzaklaşıp duran öğretmenlerin arı sokması sonucu vücutlarının bazı bölgelerinde şişlik meydana geldi.

Öte yandan, olay öğretmenlerin kullandığı aksiyon kamerasına yansıdı.