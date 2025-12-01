Kayseri'de Bıçaklı Saldırı: Bir Kişi Yaralandı

Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde bıçaklı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.

Germir Mahallesi Salkım Söğütler Caddesi'nde Tuncay D, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce bıçaklandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Tuncay D. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis, kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.