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Kayseri'de bıçaklı kavgada 3 genç yaralandı

Kayseri'de bıçaklı kavgada 3 genç yaralandı
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada yaralanan 3 genç hastaneye kaldırıldı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada yaralanan 3 genç hastaneye kaldırıldı.

Demokrasi Mahallesi Şehit Birol Mutlu Sokak'taki parkta M.E. (15) ile C.S. (17), O.D. (15) ve A.M.A. (15) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda C.S, O.D. ve A.M.A. bıçakla yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olayda yaralanan 3 genç ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, olaydan sonra kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA
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