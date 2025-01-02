Kayseri'de Bıçaklı Kavga: 19 Yaşındaki Genç Ağır Yaralandı
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 19 yaşındaki M.A.M. ağır yaralandı. Gesi Fatih Mahallesi'nde H.B. ile M.A.M. arasında çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü ve H.B., M.A.M.'ı bıçakla yaraladı. Yaralı, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalar başlatıldı.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada, 19 yaşındaki genç ağır yaralandı.
Gesi Fatih Mahallesi Şehit Hakan Türk Caddesi'nde, H.B. ile M.A.M. (19) arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada, H.B., M.A.M.'ı bıçakla yaraladı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.