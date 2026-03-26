Kayseri'de taksi şoförünü bıçakla öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi

Güncelleme:
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir taksi şoförünün bıçaklanarak öldürülmesi davasının yargılamasına devam edildi. Sanık M.Ş, olayın ardından psikolojik yardım aldığını belirtirken, mahkeme tutukluğuna devam edilmesine karar verdi.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada taksi şoförünü bıçaklayarak öldüren tutuklu sanığın yargılanmasına devam edildi.

2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanık M.Ş ile taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmada tanık olarak dinlenen M.C, maktul ve sanığı tanıdığını belirterek, olay günü akşam saatlerinde eve gideceği esnada sanıkla çay ocağında karşılaştığını söyledi.

Tanık M.C, maktulün sanığa karşı küfrettiğini ileri sürdü.

Sanık ve maktulün otobüslerin arasına girdikten sonra "adam bıçaklandı" şeklinde bağrışmalar duyduğunu anlatan M.C, husumetliler arasında daha önceden ne yaşandığını bilmediğini kaydetti.

Sanık M.Ş. de olay günü maktul M.D'nin kendisine küfrettiğini öne sürdü.

Olay günü herhangi bir rahatsızlığının bulunmadığını belirten sanık M.Ş, olayın ardından psikolojik ilaçlar kullanmaya başladığını savunarak tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip, dosyadaki eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Olay

Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesindeki Doğu Garajı'nda 1 Eylül 2025'te çıkan bıçaklı kavgada M.Ş. taksi şoförü M.D'yi yaralamış, hastaneye kaldırılan M.D. kurtarılamamıştı.

Gözaltına alınan M.Ş, "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Kaynak: AA / Tunahan Akgün
Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama

Ünlülere uyuşturucu operasyonunda çok sayıda tutuklama
Haberler.com
500

Alman yetkililer, 'Volkswagen ile İsrail silah şirketi Rafael arasında ortaklık kurulabileceği' iddialarını yalanlamadı

Otomotiv devi, skandal İsrail iddiasını yalanlamadı
İntihar eden fenomen Kübra Karaarslan kimdir? Babası İstanbul'un göbeğindeki camide imam

İntihar eden fenomenin babasıyla ilgili gerçek şaşırttı

İslam Memiş, altın yatırımcısını bekleyen büyük tehlikeye dikkat çekti

İslam Memiş, altın yatırımcısını bekleyen büyük tehlikeye dikkat çekti
Kardeşinin Instagram mesajlarına bakınca şok oldu

Kardeşinin Instagram mesajlarına bakınca hayatının şokunu yaşadı
Alman yetkililer, 'Volkswagen ile İsrail silah şirketi Rafael arasında ortaklık kurulabileceği' iddialarını yalanlamadı

Otomotiv devi, skandal İsrail iddiasını yalanlamadı
Uğurcan Çakır'a protesto hazırlığı

Uğurcan'a protesto hazırlığı
İran üzerinde kuş görünümlü insansız hava aracı görüntülendi

İran'ı alarma geçiren görüntü! Bildiğiniz bütün kuşları unutun