Haberler

Kayseri’de bıçaklı kavga: 1 yaralı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

KAYSERİ’de Ali Ö., kimliği henüz öğrenilemeyen kişi ya da kişiler tarafından bıçakla yaralandı.

KAYSERİ'de Ali Ö., kimliği henüz öğrenilemeyen kişi ya da kişiler tarafından bıçakla yaralandı.

Olay, saat 21: 30 sıralarında Talas ilçesi Bahçelievler Mahallesi Tepebağlar Caddesi üzerinde meydana geldi. Ali Ö. ile kimliği henüz öğrenmeyen kişi veya kişiler arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçakla kavgaya dönüştü. Kavgada Ali Ö. bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Haber-Kamera: Furkan KAVUKU/KAYSERİ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bakanlıktan 3 tarım ilacına yasak! Geri sayım başladı

Sağlık riski tespit edildi! O tarım ilaçları için geri sayım başladı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul'da pes dedirten görüntü! Sokakta çırılçıplak dolaştı

İstanbul'da gece yarısı pes dedirten görüntü! Polisler harekete geçti
İngiltere, Venezuela’ya büyükelçi atayacak

İngiltere'den dikkat çeken "Venezuela" kararı
Nuri Şahin'in korktuğu başına geldi! Son karar bu akşam çıkacak

Sen bu hallere düşecek adam mıydın? Korktuğu başına geldi
UEFA kararını verdi! Türkiye'nin iki final başvurusu da kabul edilmedi

UEFA'dan beklenen açıklama geldi! Türkiye'ye kötü haber
Yetişkin film yıldızı evde ölü bulundu! Ölmeden önce eski sevgilisini suçlamış

Genç yıldız evinde ölü bulundu! Başına gelenler kan dondurdu
ABD uzaya silah yerleştirdi! Çin ve Rusya'dan sert tepki

ABD'den dünyayı alarma geçiren hamle! Bunu hiç kimse beklemiyordu
18 yıllık faili meçhul dosyası aydınlatılıyor! 7 şüpheli adliyeye sevk edildi

18 yıllık sır perdesi kalkıyor! Adliyeye böyle getirildiler