Kayseri’de bıçaklı kavga: 1 yaralı

KAYSERİ'de Ali Ö., kimliği henüz öğrenilemeyen kişi ya da kişiler tarafından bıçakla yaralandı.

Olay, saat 21: 30 sıralarında Talas ilçesi Bahçelievler Mahallesi Tepebağlar Caddesi üzerinde meydana geldi. Ali Ö. ile kimliği henüz öğrenmeyen kişi veya kişiler arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçakla kavgaya dönüştü. Kavgada Ali Ö. bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Haber-Kamera: Furkan KAVUKU/KAYSERİ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı