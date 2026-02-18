Kayseri'de bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

Kayseri'de bıçaklı kavgada yaralanan 1 kişi tedavi altına alındı.

Melikgazi ilçesi Tacettinveli Mahallesi'nde, M.Ö. ile C.G. arasında belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle C.G. üzerinde taşıdığı bıçakla M.Ö'yü yaraladı.

M.Ö. sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan C.G. ise Asayiş Şube Müdürlüğü Devriye Ekipler Büro Amirliği ekiplerince yakalandı.