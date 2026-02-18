Haberler

Kayseri'de bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

Güncelleme:
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir tartışma sonucu bıçaklı kavga çıktı. C.G. adlı kişi, M.Ö.'yü yaralayarak kaçtı; ancak daha sonra yakalandı.

Kayseri'de bıçaklı kavgada yaralanan 1 kişi tedavi altına alındı.

Melikgazi ilçesi Tacettinveli Mahallesi'nde, M.Ö. ile C.G. arasında belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle C.G. üzerinde taşıdığı bıçakla M.Ö'yü yaraladı.

M.Ö. sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan C.G. ise Asayiş Şube Müdürlüğü Devriye Ekipler Büro Amirliği ekiplerince yakalandı.

Kaynak: AA
