Kayseri'de Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı
Kayseri'nin Mimarsinan Mahallesi'nde E.O. ile Y.U. arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Y.U, E.O'yu bıçakla yaraladı. Yaralı hastaneye kaldırılırken, Y.U gözaltına alındı.
Kayseri'de meydana gelen bıçaklı kavgada yaralanan 1 kişi hastanede tedavi altına alındı.
Mimarsinan Mahallesi Bağışlı Sokak'ta E.O. ile Y.U. arasında belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Y.U, bıçakla E.O'yu yaraladı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı E.O, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Gözaltına alınan Y.U'nun emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel