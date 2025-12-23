1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı 'yan bakma' kavgası cinayetinde karar

KAYSERİ'de iki grup arasında çıkan ve Hakan Kayacan'ın (20) hayatını kaybettiği, K.D.'nin (20) ise yaralandığı bıçaklı kavgaya ilişkin 1'i tutuklu 6 sanıklı davada karar çıktı. Mahkeme, cinayeti işlediği iddia edilen tutuklu sanık Ahmet Ü.'ye müebbet hapis verirken, tutuksuz 5 sanığı ise ayrı ayrı 12,5'er yıl hapis cezasına çarptırdı.

Olay, geçen yıl 12 Ekim'de saat 23.30 sıralarında Kocasinan ilçesi Keykubat Mahallesi Osman Kavuncu Bulvarı'ndaki bir restoranın önünde meydana geldi. İki grup arasında 'yan bakma' meselesi yüzünden çıkan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada Hakan Kayacan ile arkadaşı K.D. bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Hakan Kayacan, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. K.D. ise tedavisinin ardından taburcu edildi. Olayla ilgili S.E.Ç. (19), Ahmet Ü. (18), A.T. (18), S.E. (20), Ö.F.K. (21), N.B.Y. (20) yakalanıp gözaltına alındı. 6 şüpheliden Ahmet Ü. tutuklandı, diğer 5 kişi ise adli kontrol tedbiri ile salıverildi. Öte yandan, Hakan Kayacan'ın uzman çavuşluğu kazandığı, eğitime gitmeden son kez arkadaşları ile bir araya gelmek için evden çıktığı öğrenildi.

6 SANIK HAKKINDA DAVA

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın ardından hazırlanan iddianameyle dava açıldı. İddianamede, Ahmet Ü. ile olay sırasında yanında olan arkadaşları S.E.Ç., A.T., S.E., Ö.F.K. e N.B.Y. hakkında Hakan Kayacan'a yönelik eylemlerinden dolayı 'kasten adam öldürme' suçundan müebbet, ölen Kayacan'ın arkadaşı K.D.'ye yönelik yaralama eylemlerinden dolayı da 'kasten öldürmeye teşebbüs etme' suçundan ayrı ayrı müebbet hapis cezası istendi.

5'İNCİ DURUŞMA YAPILDI

Kayseri 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 5'inci duruşmasına tutuklu sanık Ahmet Ü. ile ölen Hakan Kayacan'ın şikayetçi annesi Nurten, babası Burhanettin ve ablası Hatice ile taraf avukatları hazır bulundu. Tutuksuz sanıklar ise duruşmaya katılmadı.

Tutuklu sanık Ahmet Ü., öldürme kastı olmadığını öne sürerek, "Yemek yiyip çay içmek amacıyla gitmiştik. Her şey bir anda oldu. Küfürleri duyunca ayırmaya çalıştım. Arkadaşlarımı uyardım. Anneme ve kardeşlerime ağır hakaretler ettiler. Bir insan namusu için yaşar. Kafama aldığım darbe sonrası bu eylemi gerçekleştirdim. Böyle olsun istemezdim. Pişmanım. Ailelerinin yüzüne bakamıyorum. O mezara, ben hapse gittim. Ben de her gün ölüyorum" diye konuştu. Ölen Kayacan'ın ailesi de sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

KARAR VERİLDİ

Mahkeme heyeti, sanık Ahmet Ü.'yü, 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Heyet, sanık hakkında 'iyi hal' ve 'tahrik' indirimi uygulamadı. Mahkeme, sanığın K.D.'ye yönelik eyleminden dolayı ise 'öldürmeye teşebbüs etme' suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Heyet, diğer sanıkların ise 'kasten öldürmeye yardım etme' suçundan 8'er yıl 4'er ay, 'yaralama' suçundan da 4'er yıl 2'şer ay olmak üzere toplam 12,5'er yıl hapis cezasına çarptırılmalarına karar verdi.