Kayseri'de bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Şeker Mahallesi'nde B.A. ile A.A, Y.B. ve Y.C.Y. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine B.A, bıçakla A.A, Y.B. ve Y.C.Y'yi yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılan yaralılardan A.A. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.