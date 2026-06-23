Kayseri'de bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.
Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Şeker Mahallesi'nde B.A. ile A.A, Y.B. ve Y.C.Y. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine B.A, bıçakla A.A, Y.B. ve Y.C.Y'yi yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılan yaralılardan A.A. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Murat Asil